تركي آل الشيخ عن ضيوف "موسم الرياض": "12 مليون زائر في نص الموسم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عدد الزائرين لفعاليات "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية.

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وأوضح خلاله عدد من الفعاليات الفنية والرياضية والتي شهدت حضور جماهيري ضخم وسط حضور نخبة من النجوم من مختلف الأوساط الفنية والثقافية وحتى الرياضية.

وعلق "تركي" قائلا: "بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وبقيادة سمو سيدي ولي العهد وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، موسم الرياض يصل إلى 12 مليون زائر في 60 يوم، وهذا الهدف كان للموسم كله وتحقق في نص الموسم".

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

يذكر أن "تركي آل الشيخ" اقتحم عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب "The Cello" وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2012، وتحمل نفس الاسم وتقع أحداثها بين مدينة إيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.

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