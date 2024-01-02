مبلغ يفوق التوقعات يتقاضاه بوراك أوزجيفيت وفهرية إفجين مقابل حملة إعلانية

ميرنا وليد - بيروت - تم الكشف عن أن الممثلين التركيين فهرية إفجين وبوراك أوزجيفيت سيحصلان على إجمالي 80 مليون ليرة تركية، مقابل إعلانات لعلامة تجارية للأثاث.



وذكرت المصادر التركية أن فهرية وبوراك سيصبحان الوجه الإعلاني للعلامة التجارية، وعقدهما مدته عامين.

وكانت قد شاركت فهرية صوراً لها برفقة زوجها الممثل بوراك خلال احتفالهما بعيد ميلاد الأخير.

ونشرت فهرية صوراً رومانسية مليئة بالحب مع زوجها بوراك، لتنهي بذلك جميع الأقاويل التي زعمت إقدامه على خيانتها.

وظهر الثنائي في الصورة الأولى وهما يحضنان بعضهما، وارفقتها فهرية بتعليق قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد يا حبي".

ونشرت فهرية أيضاً صورة بدت فيها وهي تستند خلالها على أوزجيفيت، وصورة أخرى ظهرت فيها برفقة طفليهما كاران، وكرم، إلا أنها أخفت ملامح الأخير.





