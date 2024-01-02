بالفيديو - جورجينا رزق تتألق ليلة رأس السنة وتتفاعل مع أغنيات وليد توفيق

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق في الحفل الذي أحياه زوجها الفنان وليد توفيق في دبي ليلة رأس السنة في الإمارات في أبو ظبي وتفاعلت مع أغنياته بشكل واضح وإختارت لإطلالتها اللون الأسود مع مجوهرات ماسية.



وقد نالت إطلالتها اعجاب العديد من المتابعين.

يذكر أن الفنان وليد توفيق أطلق مؤخراً أغنية باللهجة المصرية حملت عنوان "أصحاب السعادة"، ونُشر الفيديو كليب على "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيي وتوزيع محمد عباس، وإخراج ساري منير.