الجمهور يستذكر ما قاله قصي خولي بحق فادي إبراهيم

ميرنا وليد - بيروت - مع مرور الممثل اللبناني فادي إبراهيم بوضع صحي سيئ، وصدور أول تعليق منه على الأمر، استذكر الجمهور تصريحاً للممثل السوري قصي خولي حين قال كلاماً بمكانه عن الممثل القدير فادي إبراهيم.



ففي عام 2021 نشر قصي فيديو لمشهد جمعه بفادي إبراهيم، وكتب :"المخضرم فادي أبراهيم، ليس اول لقاء يجمعنا لقد اجتمعنا كثيرا في اعمال مختلفة اخرها عشرين عشرين، لك في رقبتي حق يا أستاذ فادي يا صديقي ويا خي لك عندي حق واجب الشكر والاحترام والتقدير انت استاذ وقامة فنية عربية كبيرة كنت وسأبقى افتخر بها اراك قريبا ابو عمر الغالي."

وكان قد كتب الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله منشوراً للمتابعين، وهو عبارة عن رسالة من الممثل فادي إبراهيم، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، جاء فيها: "أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل، ولديها الجواب عن أي سؤال، وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي... مع خالص شكري وامتناني ومحبتي".

وكنا ذكرنا في موقع "الفن" أن فادي إبراهيم يعاني من أزمة صحية كبيرة، وأوجاع كثيرة، ويخضع للعلاج الذي اضطر بسببه أن يخسر إحدى قدميه، وناقوس الخطر يدق بسرعة، معلناً اقتراب خسارته أعضاء أخرى من جسمه، إن لم تتم مساعدته فوراً.