بعد أن توقعت لهما الطلاق .. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يردان على ليلى عبد اللطيف

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على توقع صدر عن السيدة ليلى عبد اللطيف، بحقها وهي أن الطلاق سيتم بينها وبين زوجها الممثل أحمد العوضي.



فنشرت ياسمين عبد العزيز فيديو لتوقع ليلى، وكتبت تعليقاً :"ياساتر يارب. بلاش انتي يا ليلى".

ورد أحمد العوضي أيضا عبر صفحة ياسمين عبد العزيز، وكتب: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

يذكر أن توقع ليلى جاء خلال إطلالتها مع الإعلامي نيشان على قناة الجديد.

يذكر أن ليلى عبد اللطيف قالت في توقعها : "الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبد العزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ".