ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على توقع صدر عن السيدة ليلى عبد اللطيف، بحقها وهي أن الطلاق سيتم بينها وبين زوجها الممثل أحمد العوضي.
فنشرت ياسمين عبد العزيز فيديو لتوقع ليلى، وكتبت تعليقاً :"ياساتر يارب. بلاش انتي يا ليلى".
ورد أحمد العوضي أيضا عبر صفحة ياسمين عبد العزيز، وكتب: "كذب المنجمون ولو صدقوا".
يذكر أن توقع ليلى جاء خلال إطلالتها مع الإعلامي نيشان على قناة الجديد.
يذكر أن ليلى عبد اللطيف قالت في توقعها : "الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبد العزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن توقعت لهما الطلاق .. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يردان على ليلى عبد اللطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.