محمد فهيم يستعيد ذكرياته مع وحيد حامد من كواليس مسلسل "الجماعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد الفنان محمد فهيم ذكرياته مع السيناريست الراحل وحيد حامد في ذكرى وفاته التي توافق اليوم 2 يناير.

ونشر "فهيم" صورة تجمعه بالسيناريست الراحل وحيد حامد، والمخرج شريف البنداري، والموسيقار تامر كروان من كواليس تصوير مسلسل "الجماعة" الذي جسد خلاله شخصية "سيد قطب".

وعلق "فهيم" على الصورة قائلا: "اسم الأستاذ وحيد حامد لما بيتقال لازم بتشوف معاه حاجات كتير أوي، صور من أفلامه ومسلسلاته وتاريخ وهيبة وعظمة وفخر كبير، بالظبط زي ما بيحصل لما بتذكر اسم النيل أو الأهرامات أو إسكندرية، أسامي مرتبطة معاك بصورة لازم بتشوفها في خيالك أول ما بتقول اسمها وليها حب كبير وتاريخ كبير جواك، اسمه لوحده دايمًا بيكون مصدر وحي لأجيال يكون عندها سيل من الأفكار المهمة والجميلة والقوية التي تحب تكتب وتتكلم عنها وتقدمها في شكل فني".

واستكمل: "مفيش فنان واعي في مصر ماقالش جملة نفسي أعمل ورق وحيد حامد، اسم وحيد حامد قريب أوي من الشعب المصري والعربي ودايمًا الجمهور والشعوب بتحب اللي بيعبر عنها ويمثلها ويتكلم عنها، اسم وحيد حامد يوحي إليك بالجرأة في طرح الأفكار والقراءة الجيدة للمستقبل وده سببه قرايته للتاريخ بشكل كبير وخبراته اللي اكتسبها على مدار سنين، الجلوس في حضرة أستاذ وحيد ساعة بتكتسب بعدها خبرة عشر سنين في الحياة ويا سلام لو القاعدة دمها خفيف يبقي صوت الضحك ده تسمعه من نيل القاهرة لأسوان من خفة دمه وسرعة البديهة والمباغته في القافية اللي بتتقال".

مضيفًا: "الأستاذ وحيد حامد قيمة مضافة للفن المصري حقيقي، وحيد حامد هو حامل أختام قلوب وعقول الجماهير، وليا الشرف إني قابلت واشتغلت مع هذا الرجل المصري العظيم ويربطني بيه كل الحب والود والتقدير، كل ما يعدي من عند الفندق اللي كان بيقعد فيه بقراله الفاتحة، والحقيقة مفتقد حكمته وقوته، رحمة الله عليك يا أستاذ، الصورة من أحد لقائتنا بتاريخ 23 سبتمبر 2019 بحضور المخرج الأستاذ شريف البنداري والموسيقار تامر كروان".

يذكر أن محمد فهيم عرض له مؤخرًا مسرحية "تشارلي" وهي عرض استعراضي عن حياة أسطورة السينما "تشارلي تشابلن" تأليف مدحت العدل، استعراضات عمرو باتريك، ألحان إيهاب عبد الواحد، موسيقى نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ملابس ريم العدل، إخراج أحمد شوقي البوهي.