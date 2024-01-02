تنبّأت بطلاقها.. ياسمين عبد العزيز تسخر من خبيرة توقعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو لخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وتنبّؤها بطلاق ياسمين من الفنان أحمد العوضي، في عام 2024.

وسخرت ياسمين مما قالته ليلى عبد اللطيف عنها، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى”.

الجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز احتفلت أخيراً بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي في أحد الأماكن العامة، بحضور العديد من الأصدقاء كمفاجأة له، وذلك وسط أجواء تسودها الرومانسية والمحبة.

كما حرصت ياسمين على دعم العوضي قبل عرض فيلمه الجديد “الإسكندراني” في 4 كانون الثاني (يناير) الجاري في دور السينما المصرية، وكتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: “مبروك ربنا يكرم إن شاء الله… فيلم الإسكندراني”.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية، مسلسل “ضرب نار” الذي لعبت بطولته مع زوجها أحمد العوضي، وعُرض في في موسم رمضان 2023، وحققا من خلاله نجاحاً كبيراً.