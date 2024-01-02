تناقل محبو ومشجعو اللاعب العالمي قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عفوي وطريف جمعه بطفلة صغيرة من محبيه. وأظهر الفيديو الذي حصد تفاعل واسع ردة فعل طريفة من الطفلة التي التقطت صورة برفقة رونالدو حيث ركضت نجو والدتها لتخبرها بالأمر بطريقة طفولية أسرة للقلوب وذلك في في جزيرة ماديرا البرتغالية.

كانت هذه تفاصيل خبر طفلة تخطف القلوب بصورتها مع رونالدو.. وفيديو عفوي يجمعهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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