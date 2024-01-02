حسين فهمي يروج لفيلم "الإسكندراني" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان الكبير حسين فهمي الترويج لفيلم "الإسكندراني" والذي يتعاون خلاله للمرة الثانية مع المخرج خالد يوسف بعد مشاركته في بطولة مسلسل "سره الباتع" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، استعدادًا لبدء عرضه في السينمات.

ونشر حسين فهمي بوستر مجمع لأبطال الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلا: "الإسكندراني بجميع دور العرض انتظرونا يوم 4 يناير في مصر و11 يناير بالخليج، فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض".

ويقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بحضور صناعه على رأسهم المخرج خالد يوسف، الفنان أحمد العوضي، الفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، الفنان بيومي فؤاد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد رضوان.

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "حق عرب" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.