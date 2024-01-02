العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بحضور صناعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" استعدادًا لبدء عرضه بدور العرض السينمائي في مصر بحضور فريق العمل وذلك بأحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث سيبدأ عرضه في مصر يوم الخميس 4 يناير على أن يتم عرضه في الخليج يوم 11 يناير.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي على حضور العرض الخاص ودعم صناعه منهم الفنان عصام كاريكا، الفنانة سناء يوسف، الفنانة غادة رجب.

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان أحمد العوضي في أول تعاون له مع المخرج خالد يوسف، إلى جانب الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، الفنان بيومي فؤاد، الفنان عصام السقا، ، والفنان محمد رضوان.