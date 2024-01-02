خالد يوسف ونبيلة عبيد وهاني البحيري بالعرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص المخرج خالد يوسف على حضور العرض الخاص لأحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "الإسكندراني" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في سينما مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر بحضور فريق عمل الفيلم، إلى جانب عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور ودعم صناع الفيلم.

وظهر "خالد" على السجادة الحمراء للعرض الخاص برفقة عدد من النجوم منهم النجمة نبيلة عبيد، الفنان عصام السقا، الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج محمد فاضل، مصمم الأزياء هاني البحيري، الفنان عصام كاريكا، الفنانة سناء يوسف، الفنانة غادة رجب وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية احتفالًا ببدء عرض الفيلم في دور العرض السينمائي.

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.