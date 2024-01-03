طلاق ياسمين عبدالعزيز في 2024.. فيديو يغضب الفنانة المصرية | أول تعليق منها

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 12:48 صباحاً - علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على توقعات الخبيرة ليلى عبد اللطيف مؤخرًا قالت فيه بمناسبة السنة الجديدة 2024، ستشهد انفصال الثنائى ياسمين وأحمد العوضي.

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على “إنستجرام” قائلة:”بلاش إنتي يا ليلى، يا ساتر يا رب”.

ياسمين عبدالعزيز ترد على خبيرة أبراج توقعت انفصالها

وتفاعل متابعى ياسمين عبد العزيز مع فيديو خبيرة الأبراج ودعوا لها هي وعوضى باستمرار حياتهما مستقرة بعيدًا عن أي أزمات.

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضي

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي للمرة الثانية وسط الأصدقاء والعائلة

وظهرت ياسمين مع العوضي وبعض أصدقائهما، وهم يحتفلون بميلاده وأمامهم قالب حلوى عليه صورتهما معاً.

وتفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع الصور والتعليق، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي النجم المصري، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت له العمر المديد ودوام السعادة.

وكان من أبرز الحضور، إسلام العوضي شقيق الفنان أحمد العوضي الذي نشر صورًا من خلال صفحته بإنستجرام، من أجواء العيد ميلاد والذي بدى أجوائه عائلية جدًا، مليئة بالسعادة والحب.

فارق السن بين ياسمين والعوضي

وكانت هذه المرة الثانية الذي تحتفل من خلالها ياسمين بعيد ميلاد العوضي، ففي المرة الأولى شاركت من خلال صفحتها “بإنستجرام”،صورتين لهما سوياً مليئة بالحب والرومانسية.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على المنشور، معبرة عن سعادتها وحبها الكبير لأحمد العوضي، وكتبت: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي عقبال ١٠٠ سنة ف صحة وسعادة يا عوضيكوااا”.

وقد تساءل الجمهور عن فارق العمر بين الممثلين، ليتبين أن ياسمين تكبر أحمد العوضي بحوالي 5 سنوات، حيث أن ياسمين من مواليد الـ 16 يناير 1980، وتبلغ من العمر 43 عاماً، بينما أحمد من مواليد الـ 12 من شهر ديسمبر عام 1985، أي أنه يبلغ من العمر 38 عاماً.

الخليج 365

الخليج 365

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