فن ومشاهير

أحمد العوضي يصل العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل الفنان أحمد العوضي العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني" والذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في سينما مول مصر بحضور فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج .

وظهر "العوضي" على السجادة الحمراء للعرض الخاص برفقة عدد من النجوم منهم الفنان عصام السقا، الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج محمد فاضل، مصمم الأزياء هاني البحيري، الفنان عصام كاريكا، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية احتفالًا ببدء عرض الفيلم في دور العرض السينمائي.

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "حق عرب" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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