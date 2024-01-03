عمر زهران ومجدي أحمد علي وهشام الجخ بالعرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" في مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات بحضور فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج خالد يوسف، والفنان أحمد العوضي استعدادًا لبدء عرضه في دور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس 4 يناير على أن يتم عرضه بالخليج يوم 11 يناير.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" ومن هؤلاء النجوم الفنانة زينة، الفنان عصام السقا، الفنان محمد رضوان، الفنان محمود حافظ، الفنان مجدي فكري، الفنان عصام كاريكا، المخرج محمد فاضل، الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج مجدي أحمد علي، الفنان عمر زهران، الفنان جلال الزكي، الفنانة نبيلة عبيد، الكاتبة فريدة الشوباشي، السياسي حمدين صباحي، مصمم الأزياء هاني البحيري، خالد عبد الجليل، الشاعر هشام الجخ.

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.