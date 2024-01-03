50 صورة من العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بحضور سياسيين وكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة من كتاب وسياسيين على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" وتهنئة المخرج خالد يوسف على أحدث أعماله السينمائية هذا العام وسط حضور صناعه على رأسهم الفنان أحمد العوضي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء في مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا لبدء عرضه في دور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس 4 يناير على أن يتم عرضه بالخليج يوم 11 يناير.

ومن هؤلاء النجوم الفنانة زينة، الفنان عصام السقا، الفنان محمد رضوان، الفنان محمود حافظ، الفنان مجدي فكري، الفنان عصام كاريكا، المخرج محمد فاضل، الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج مجدي أحمد علي، الفنان عمر زهران، الفنان جلال الزكي، الفنانة نبيلة عبيد، الكاتبة فريدة الشوباشي، السياسي حمدين صباحي، مصمم الأزياء هاني البحيري، خالد عبد الجليل، الشاعر هشام الجخ.

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "حق عرب" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.