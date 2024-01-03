استغنت عن شعرها الأشقر .. ريم مصطفى تتخلى عن البلوند للمرة الأولى وتتختار الأسود الداكن| هل يليق بها؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 02:18 صباحاً - احتفلت النجمة المصرية ريم مصطفى بقدوم العام الجديد 2024، بخضوعها لجلسة تصوير بجانب شجرة الكريسماس مع أجواء احتفالات السنة الجديدة.

تفاصيل اطلالة ريم مصطفى

وأطلت ريم مصطفى، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر الجريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

والمفاجأة هو تخلي الفنانة ريم مصطفى عن لون شعرها «البلوند» وذلك للمرة الأولى منذ بدايتها الفنية، إذ حولته إلى الأسود لتدخل 2024 بشكل جديد تماماً.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريم مصطفى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وتفاعل الجمهور والمتابعين مع جلسة تصوير ريم مصطفى مشيدين بجمالها اللافت وهنئوها بالعام الجديد.

فيلم أهل الكهف

وتنتظر ريم مصطفى في العام الجديد طرح فيلم «أهل الكهف» الذي انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، إذ تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقي، عبدالرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

مستر أكس

يذكر أنَّ ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف «فيلم مستر إكس» للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

مسلسل سره الباتع

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضي مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الأتربي وآخرين.

الخليج 365

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