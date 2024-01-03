بشرى بصحبة خالد الصاوي وشريف منير في كواليس "ليه تعيشها لوحدك؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روجت الفنانة والمنتجة بشرى لأحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" بطولة الفنان شريف منير والفنان خالد الصاوي والمقرر عرضه بالسينمات بدءًا من اليوم الأربعاء.

ونشرت بشرى صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" برفقتها الفنان شريف منير والفنان خالد الصاوي وعلقت قائلة: "سعيدة أني قدرت أقنع نجمين كبار وموهوبين موهبة خاصة جدًا زي خالد الصاوي وشريف منير إنهم يشتغلوا سوا في فيلم ليه تعيشها لوحدك؟، اللي هينزل في السينمات من بكرة في جمهورية مصر العربية وقريبًا في باقي الدول العربية، ألف مبروك للغاليين ولكل فريق العمل".

تدور أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" في إطار درامي حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، ويشاركهما البطولة سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة بشرى الفنية كانت بفيلم "أولاد حريم كريم" وتعاونت خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان مصطفى قمر، الفنانة داليا البحيري، الفنانة علا غانم، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان خالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.