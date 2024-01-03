شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل "حالة خاصة" لـ طه دسوقى وغادة عادل على watch it اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it، أولى حلقات مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانين طه دسوقى وغادة عادل مساء اليوم الأربعاء، والمكون من 10 حلقات، من إخراج عبد العزيز النجار، وتـأليف مهاب طارق، حيث يعد المسلسل من إنتاجات منصة watch it الأصلية، ويعرض العمل بواقع حلقتين في الأسبوع والمسلسل من انتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى .

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل، حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.