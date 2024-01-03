شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يقدم مسلسل "أعراض انسحاب" من 15حلقة فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة مسلسل جديد بعنوان "أعراض انسحاب" من 15 حلقة وتأليف إسلام حافظ وإخراج أحمد صالح ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يواصل القائمون على العمل عمليات التحضيرات وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

وقدم عمرو يوسف في شهر رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى شارك في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق متصل ينتظر عمرو يوسف طرح فيلمه الجديد "شقو" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجمع فيلم "شقو" الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 7 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه.