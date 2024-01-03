شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر: لا يمكن الحديث عن السينما المصرية دون ذكر محمود المليجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال استضافته ببرنامج " من زاوية أخري " علي قناة النيل الثقافية صرح الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر متحدثا عن الفنان الكبير الراحل محمود المليجي قائلا : لا يمكننا الحديث عن السينما المصرية دون ذكر محمود المليجي ، فهو الفنان الأكثر تقديما لعدد أفلام في قائمة النجوم المشاركين في السينما ، وله بمفرده 21 فيلما ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري .

وأشار عبد الناصر أن الفنان محمود المليجي له مدرسة خاصة في الأداء ومنهجه التمثيلي يدرس في بعض الكليات والمعاهد الفنية، لأنه يمثل بتلقائية شديدة وعينيه هي سر الصدق الفني الذي يلقاه الجمهور منه في كل الأدوار التي قدمها والتي نوع فيها ، فهو استطاع التنويع داخل الشخصيات الشريرة التي كان يقدمها .

وأضاف أيضا : محمود المليجي يتميز بأنه لديه قدرة علي تقديم شخصياته المكررة باداءات مختلفة فقد جسد شخصية الباشا في اكثر من عمل ولكن لكل " باشا " منهم طريقة أداء ووجهة نظر مختلفة ، وأيضا قدم القاتل في أكثر من عمل ولكل قاتل أداء وطريقة وأسلوب، كما انه حينما دخل عالم يوسف شاهين كان مميزا وقدم معه عدة تجارب أهمها فيلم " الأرض " الذي شهد نقطة تحول في نوعية الأدوار التي كان يقدمها .

برنامج "من زاوية أخرى" تقديم الدكتورة عبير شوشة وإخراج سهر منسي، ويذاع يوم الإثنين من كل أسبوع على الهواء مباشر من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء.



برنامج من زاوية أخري