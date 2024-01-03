أنجلينا جولي أصيبت "بشلل" بعد طلاقها من براد بيت.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة العالمية انجلينا جولي عن الضغط النفسي الذي عاشته في فترة طلاقها من الممثل العالمي براد بيت، وكيف أثر الطلاق على صحتها.



وكشفت أنجلينا في مقابلة لها مع مجلة "WSJ"، أن الضغط النفسي الذي عانت منه في تلك الفترة تسبب في إصابتها بحالة تسمى "شلل بيل".

و "شلل بيل" هو اضطراب عصبي يؤدي إلى شلل في العضلات على جانب واحد من الوجه، ويجعل الوجه مترهلاً وغير متوازن.

وقالت جولي: "جسدي يتفاعل بقوة مع التوتر"، وأضافت أنها كانت تشعر "بالرعب" من أداء دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس في فيلم قادم.

وتابعت انجلينا: "إن نسبة السكر في الدم ترتفع وتنخفض. لقد أصبت فجأة بشلل بيل قبل ستة أشهر من طلاقي".

وأشارت إلى أنه تم تشخيص إصابتها بشلل بيل لأول مرة، عام 2017، وسط "عام صعب"، وذلك بعد انفصالها عن براد.

وكانت جولي قد تحدثت أيضاً لمجلة "Vanity Fair "، وكشفت أنها أصيبت بحالة شلل في الوجه بسبب الضغط الناتج عن مشاكل عائلتها.

وقالت: "في بعض الأحيان، تضع النساء اللاتي لديهن أسر أنفسهن في المرتبة الأخيرة، حتى يتجلى ذلك في صحتهن". وأشارت إلى أن وخز الإبر ساعدها على التعافي الكامل.