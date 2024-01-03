شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: المتمردة.. إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها فهي مواليد 3 يناير بحي مصر الجديدة ، وكان لي الشرف في إعداد كتاب عن مسيرتها الفنية والمسرحية بشكل خاص فالكثير من المتابعين لها لا يعرفون ان تلك الفنانة قدمت أعمالا مسرحية كثيرة جدا ، وأنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وظلت تقدم مسرحيات حتي عام 1990 التي شهدت آخر مسرحياتها وهي مسرحية " بهلول في اسطنبول " مع النجم الكبير الراحل سمير غانم .

إلهام شاهين الفنانة المسرحية العاشقة للمسرح لم تنقطع عنه حتي بعد توقفها عن التمثيل علي خشبته، فقد ظلت تتابع وتشاهد الأعمال المسرحية، لأن المسرح عشق وشغف لمن تذوق الوقوف علي خشبته .

إلهام شاهين منحتها لقب المتمردة لأنها فنانة متمردة، وتمردها إيجابي، تتمرد علي الأوضاع الخاطئة، تتمرد علي من يحاول فرض رأيه عليها، تتمرد كل فترة علي حبسها في نوعية أدوار معينة فتجدها تفاجئ الجميع بشخصيات جديدة عليها وصعبة ومركبة، تمرد إلهام شاهين هو التمرد الذي يأمله كل من يصبو إلي الكمال.

أنا شخصيا من أشد المعجبين بشخصية الفنانة إلهام شاهين لأنها من الشخصيات القوية " heroe " ، وهي لا تري خطأ او حق وتصمت، كلا ثم كلا .. هي دائما تقف مع الحق وتواجه وتعبر عن رأيها بكل أريحية ولا تخشي لومة لائم طالما هي صاحبة حق .

النجمة إلهام شاهين كل سنة وأنت بخير وسعادة وصحة ونحتفل كل عام معك بنجاحات فنية وتألق وتمرد علي أي وضع مقلوب أو خطأ .