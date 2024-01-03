ميرنا وليد - بيروت - حدثت بين مغني الراب المصري ويجز وأحد متابعيه، مشادة كلامية، وذلك بسبب نوعية الأغاني التي يقدمها ويجز.

وانفعل ويجز على متابع كان قد انتقده عبر حسابه الرسمي، إذ كتب المتابع في أحد تعليقاته على منشورات ويجز قائلاً: "متاخدش في نفسك مقلب ياض، أقسم بالله ما اعرف ليك غير الريمكس اللي مع شيرين، والأغنية اللي كنت بتسوق فيها توكتوك".

ورد ويجز على المتابع قائلاً: "ده إنسان بيقيّم الناس باللي بيشتغلوه... يعني ده يحترمني لو عملت أغنية مع عمرو دياب، مش عشان أنا إنسان أخلاقي كويسة أو بحترم غيري إلخ... المهم يعني اللي معاه الريمكس بتاعي مع شيرين يبعته خلّونا نشوف ذوقه في المزيكا زي أسلوبه ولا أحسن شوية".

يشار إلى أن آخر أغاني ويجز، كانت أغنية "الدنيا إيه"، وكان قد طرحها في الشهور الماضية، وحققت نجاحاً كبيراً.

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم حاد على ويجز بسبب أغانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.