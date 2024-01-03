بالصور- شجار حاد ومحاولة ضرب بين جينيفر لوبيز وبن أفليك

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صوراً للنجمة العالمية جينيفر لوبيز وزوجها الممثل بن أفليك، أثناء تصفحهما مجوهرات بولغاري معًا.



وبدا الثنائي في الصور وهما يتبادلان حديثًا حادًا، بحسب ما قالت مصادر مقربة لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن أفليك بدا في مرحلة ما غاضبًا، أثناء مساعدة زوجته على تجربة مجموعة متنوعة من القطع الفاخرة، إذ رفع يديه في الهواء، بينما كانت زوجته تجلس بجانبه بتعابير متوترة.

وظهر أفليك في الصور منزعجاً ومتوتراً، أما لوبيز فكانت تقوم بمشاهدة بعض المجوهرات. كما ظهر أفليك في وقت لاحق وهو يلتقط بعض الصور لزوجته، بدت فيها بوجه عابس وهي ترتدي المجوهرات.

وتوقع البعض أن يكون سبب الجدال بنيهما هو ثمن المجوهرات التي اختارتها لوبيز، وذلك بحسب "ديلي ميل".

ولم يستمر غضب بن أفليك طويلاً بحسب الصحيفة، إذ احتضن زوجته، وتحدثا بطريقة هادئة، وتم نسيان الأمر، وتجولا سوياً في الشوارع.

