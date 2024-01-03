شاهد شيرين تُثير غضب العراقيين بمزحة على المسرح في حفلها بدبي

أثارت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب غضب الجمهور العراقي، بسبب تعليق ساخر أطلقته على طلاقها من الفنان حسام حبيب، خلال حفل العام الجديد في دبي.

قالت شيرين: “حاسة كأني راجعة من العراق”، وهو ما اعتبره المتابعون العراقيون إهانة لبلدهم، وطالبوا بمحاسبتها.

وتداول مقطع الفيديو الذي يحتوي على تعليق شيرين بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر العديد من العراقيين عن غضبهم من الفنانة المصرية، معتبرين أن تعليقها غير مقبول.

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