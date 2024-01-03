أحمد الدمرداش: سافرت الصين واشتغلت في التجارة والفن مش حرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف الفنان أحمد الدمرداش، عن سفره إلى رومانيا بعد ابتعاده عن الفن وعودته بعدها إلى مصر ليمتهن التجارة

وأوضح أنه قرر السفر إلى الصين ولكنه لم يستطع أن يتعلم اللغة الصينية ووجد صعوبه في ذلك.

وتابع أحمد الدمرداش خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن عمله في التجارة لم يكن موازيا لعمله في الفن ولا توجد مقارنة بينهما لأنها ستكون ظالمة لدرجة كبيرة

وأضاف: في التجارة بيبقى في يوم مقدرش أفتح الباب علشان أدفع الفلوس للسوبر ماركت لكن في الفن ممكن حد ييجي يقولي تعال في دور ليك، إذاً في الفن أنا في وضع الاستعداد فقط وأنا مبقدرش على كده لكن في التجارة ممكن أجيب أي حاجة وأروح أبيعها".

وأشار الدمرداش إلى أنه كان لابد أن يبتعد عن الفن لكي يكتسب خبرات خارج الحياة الفنية وكان لديه فضول في اهتمامات أخرى والحياة بها تجارب أخرى.

وأضاف أحمد الدمرداش، أن الفن ليس حرام وليس من حق أحد أن يحرمه أو يحلله مضيفا: أنا لدي مشكلة في أن هناك أشخاص يعتزلون ثم يدعون أن الفن حرام ووالدي ووالدتي قدما أعمال دينية كثيرة ولديهم مبدأ في ذلك وتربيت على أن أي كلمة أذكرها على الشاشة لابد أن أكون حريصاً عليها وعلى ما أقدمه.