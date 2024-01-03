غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني” يُثير التساؤلات… وأحمد العوضي يكشف السبب

شهد العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني”، أمس الثلاثاء، الذي هو من بطولة الممثل أحمد العوضي، غياب زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز عن الحضور، مما أثار استغراب الجمهور والمتابعين، ليتبين فيما بعد وبحسب تصريح لـ “العوضي”، بأن وعكة صحية منعتها عن الحضور، فيما حضر العرض مجموعة كبيرة من النقاد والفنانين وصناع الفيلم.

فيلم “الإسكندراني” من اخراج خالد يوسف تأليف أسامة أنور عكاشة، من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا استديوز وفريق العمل، المنتج أحمد عفيفي، إشراف عام على الإنتاج عبد الله أكرم. بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، حسين فهمي، خالد سرحان، محمد رضوان، محمود حافظ، محمود الليثي وغيرهم.

الجدير ذكره أن ياسمين عبد العزيز أعلنت غيابها عن موسم رمضان ٢٠٢٤ بعدما شاركت في رمضان الفائت مع زوجها أحمد العوضي في مسلسل “ضرب نار”.

بدوره تعاقد العوضي على خوض المنافسة الرمضانية القادمة بمسلسل جديد بعنوان “حق عرب” من انتاج سينرجي وتأليف محمود حمدان واخراج اسماعيل فاروق.

يذكر ان آخر أعمال المخرج خالد يوسف مسلسل “سره الباتع”، والذي عُرض في رمضان ٢٠٢٣ ومن بطولة نخبة من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد السعداني، حنان مطاوع، خالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، شمس الكويتية، هالة صدقي، هشام الجخ، ميدو عادل، عمرو عبد الجليل، أحمد توفيق، رانيا التومي، هدى الإتربي، منة فضالي، صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تاليف وإخراج خالد يوسف..