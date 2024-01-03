إدوارد يشوق الجمهور لـ"خيال حلمي" وينشر البرومو الرسمي للحكاية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري إدوارد عن موعد عرض الحكاية الثالثة من مسلسل "حد فاصل"، التي تحمل عنوان "خيال حلمي"، معلناً أنه سيتم عرضه اليوم الأربعاء 3 كانون الاول/ يناير الحالي.



وشوق إدوارد متابعيه للحكاية، عبر نشر الفيديو الدعائي للقصة، الذي غلب عليه أجواء الإثارة والتشويق.

وظهر إدوارد في مقطع الفيديو بشخصية "حكيم" الذي يُعاني من رؤية تهيؤات وأشخاص لا وجود لهم، بسبب أدوية تسببت له بحدوث الاكتئاب.

وأرفق إدوارد البرومو بتعليق، قال فيه: "حكاية خيال حلمي من مسلسل حد فاصل، بداية من 3 يناير، حصريا على jawwy tv، شكرا شركة جولدن ميديا وأستاذ إبراهيم الصاوي، وأستاذ عماد الحساني".

وقصة "خيال حلمي" من إخراج تامر حمزة، وبطولة عدد كبير من الممثلين، من بينهم: "إدوارد، نانسي صلاح، محمد مهران، عفاف رشاد، غفران محمد، وغيرهم.

