نبيلة عبيد تدعم صناع فيلم “الإسكندراني” وتحتفل مع أبطاله بالعرض الخاص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُقيم مساء أمس (الثلاثاء) في إحدى دور السينما الكبرى في القاهرة العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني” بحضور بطليه الفنانَين أحمد العوضي وزينة، ومخرجه خالد يوسف، وعدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أبطال الفيلم، فيما تغيّب عن العرض الفنانان حسين فهمي وبيومي فؤاد.

وحرصت الفنانة نبيلة عبيد على حضور العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني” لدعم أبطاله وصنّاعه.

وظهرت نبيلة عبيد في العرض مرتديةً ثوباً باللون الأسود مزيّناً بالورود مع شال باللون الأصفر، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع المخرج خالد يوسف وأبطال الفيلم.

وحضر العرض الخاص من نجوم الفيلم كلٌ من: محمد رضوان وعصام السقا وحمدين صباحي ومجدي الجلاد.

وفيلم “الإسكندراني” هو أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، بعد نجاحه درامياً في المواسم الرمضانية الماضية.

ويشارك أحمد العوضي وزينة في بطولة فيلم “الإسكندراني” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، وصلاح عبد الله…، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.