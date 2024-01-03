ما مصير زواج مصطفى شعبان في ظل وضع والديه الصحي ؟

ميرنا وليد - بيروت - أجل الممثل المصري مصطفى شعبان عقد قرانه على هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان المصري عمرو دياب السابقة.

وجاء التأجيل بسبب حالة والديه الصحية، خصوصاً أن والده في العناية المركزة.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى شعبان وهدى الناظر تجمعهما علاقة حب منذ فترة طويلة، وهو لم يتزوج في السابق، وستكون هدى الزوجة الأولى له.

يذكر أن مصطفى شعبان كان قد أطل في شهر رمضان 2023 بمسلسل بابا المجال، وشاركه في العمل الممثلون ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، تأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

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