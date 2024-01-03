هكذا أحيا أيمن بهجت قمر الذكرى الـ 35 لوفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أحيا الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذكرى الـ 35 لوفاة والده الكاتب والسيناريست الراحل بهجت قمر، الذي تحل ذكراه اليوم الأربعاء 3 يناير.

ونشر أيمن، صورة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الذكرى الـ 35 لوفاة أبويا.. يا ريت كلنا ندعي له".

يذكر أن، أخبارًا تداولت الأيام الماضية تفيد بانفصال الشاعر أيمن بهجت قمر عن زوجته إنجي عبد الحافظ.

وفي أول تعليق لأيمن بهجت قمر، كتب عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك": "فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب أغنية معرفش حد بالإسم ده، يا ريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس".

وأضاف: "وبالنسبة لأغنية المعنويات مرتفعة فيها جملة بتقول: (مفيش خلاص حد له حاجة عندي)، حبيت أوضح برضه إن دي طبعا مالهاش علاقه بالناس اللي ليهم عندي فلوس، وسنة سعيدة على الكل".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية "معرفش حد بالاسم ده" وأغنية "المعنويات مرتفعة" وهما ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل اسم "مكانك" الذي طرحه على "أنغامي".

الأغنيتين من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر الذي اعتاد خلال السنوات الماضية المشاركة بألبومات "الهضبة" وهو التعاون الذي يحمل العديد من النجاحات معا.

يذكر أن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية "أهل الكهف" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ويشارك ببطولته نخبة من النجوم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمود حميدة، غادة عادل، محمد فراج، بيومي فؤاد، والفيلم مقتبس من مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، إخراج عمرو عرفة.

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