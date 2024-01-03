بالفيديو.. "بنش مارك" ترصد لحظة استقبال محمد فؤاد بمطار السعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وصل المطرب محمد فؤاد، مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادا للنسخة الثانية من حفل "كاسيت 90" التي تقام مساء غد الخميس 4 يناير.

ونشر حساب "بنش مارك" الرسمي على إنستجرام، فيديو يوثق لحظة وصول "فؤاد"، وحمل تعليق: "الفنان محمد فؤاد وصل الرياض، موعدنا يوم الخميس في كاسيت 90".

وظهر في الفيديو استقبال القائمين على حفل "كاسيت 90" للمطرب محمد فؤاد بباقة من الورود، ورصد الفيديو لحظة وصول النجم المطار ثم توجهه إلى مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى.

وتقام النسخة الثانية من حفل "كاسيت 90" على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وتضم النسخة الثانية من الحفل النجوم مدحت صالح وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومصطفى قمر ومصطفى كامل وهشام عباس ومجموعة من مطربي التسعينيات بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينيات الأجانب.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" أوضح خلالها وصول عدد من نجوم الحفل إلى الرياض وهم مصطفى قمر، هشام عباس، محمد فؤاد، مصطفى كامل، مدحت صالح، إيهاب توفيق، وعلق: "حفلة نار".

ووجه تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

يذكر أن، تركي آل الشيخ اقتحم عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب "The Cello" وعرض عام 2023، وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2012، وتحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.