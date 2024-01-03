شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تقدم التعازى للطيفة: ربنا يصبرك بعد وفاة والدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة أحلام، التعازى للنجمة لطيفة في وفاة والدتها، عبر حسابها على تويتر وكتبت أحلام، قائلة:"حبيبتي لولو أحسن الله عزاك في والدتك رحمه الله عليها ربي يرحمها ويحسن اليها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنة ويجعل هذي الايام خير ايامها ويبدلها دار خير من دارها ويجعل قبرها مد بصرها نور ووالدي والمسلمين يارب آمين ربي يصبركم ويجبركم ادعوا لها".





أعلنت النجمة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، أول أمس الاثنين وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وطالبت مؤخرًا النجمة لطيفة جمهورها بالدعاء لوالدتها، بعدما دخلت العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب تدهور الحالة الصحية، ومناشدة كل من يحبها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ومؤخرًا قالت الفنانة لطيفة، خلال مداخلة لها ببرنامج "كلام في السياسة": "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

وأضافت "لطيفة"، خلال المداخلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

وتابعت لطيفة: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

وقالت لطيفة: "لن يستطيعوا اختطاف تونس، لأن الشعب التونسي عنيد وواعٍ ومثقف، ولن أنسى اليوم الذي غنيت فيه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يوم مهم جدا في حياتي، ولن أنسى ما حدث في عامي 2011 و2012 وتعبنا وقلقنا وخوفنا على مصر".

واختتمت لطيفة حديثها قائلة: "كبرت وتعلمت في مصر، وشعبها وإعلامها وناسها وقيادتها احتضنوني وأوصلوني إلى ما أنا عليه الآن، وعِشت أسعد أيام حياتي في مصر".