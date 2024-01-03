بعد أن فقدت ديزني حقوق الطبع والنشر.. ميكي ماوس يعود بفيلم رعب جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مَن منا لا ترتبط طفولته بالشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل توم آند جيري، ميكي ماوس، ميني ماوس، وغيرهم الكثير. أجيال عديدة نشأت وتربت على الأفلام الكرتونية التي أصبحت شخصياتهم رموزاً عالقة في الأذهان، بل وتحتل أسماء العديد من المتاجر والمحلات.. والكثير من دور الأطفال والحضانات.

ولعل من أبرز هذه الشخصيات، هي شخصية ميكي ماوس، أحد أكثر شخصيات والت ديزني منذ عام 1928 شهرة، المعروف في جميع أنحاء العالم. إنه فأر أسود صغير يرتدي عادة سراويل حمراء وأحذية صفراء كبيرة وقفازات بيضاء، ظهر غالباً مع خطيبته التي تُدعى ميني ماوس، وهي أيضاً فأر أسود صغيرة جداً.

عندما يُذكر اسم ميكي ماوس، دائماً تتبادر في الأذهان ذلك الفأر الصغير الشهير بمغماراته في سلسلة كبيرة ضمت العديد من الأفلام الكرتونية. ميكي ماوس هو شخصية كرتونية أمريكية تم إنشاؤها عام 1928 بواسطة شركة والت ديزني وأوب إيوركس منذ فترة طويلة. وقد أصبح فيلم ستيمبوت ويلي Steamboat Willie، وهو الذي قدم ميكي ماوس للجمهور وصنع تاريخه الذي دام لسنوات عديدة.

لكن تغيرت الأمور واتخذت منحنى جديد بعد أن انتهت حقوق الطبع والنشر لشركة ديزني، لشخصية ميكي ماوس. فقد أصبحت صور الشخصية الكرتونية متاحة للجمهور في الولايات المتحدة، وهذا يعني إمكانية استغلال الشخصية في أعمال فنية أخرى.

سيظهر ميكي ماوس قريباً على شاشات السينما والتلفزيون، لكن بشكلٍ لم يره الجمهور من قبل، شكل متناقض تماماً لما هو سائد. ستظهر الشخصية في دور رعب. وهذا ما أوضحه المقطع الدعائي لفيلم Mickey’s Mouse Trap، الذي صدر في الأول من يناير، والذي يظهر فيه قاتل مقنَّع يرتدي زي ميكي ماوس. كما تم إصدار لعبة رعب جديدة مستوحاة من شخصية ميكي، تظهر القارض مغطى ببقع الدم، في نفس اليوم.

في فيلم الرعب الكوميدي المثير Mickey’s Mouse Trap، من إخراج ستيفن لامورت، تُقام حفلة يوم ميلاد مفاجئة لشابة في صالة ألعاب ترفيهية، لكن الأمور سرعان ما تأخذ منعطفاً نحو الأسوأ عندما تواجه هي وأصدقاؤها قاتلاً يحمل سكيناً، مرتدياً زي ميكي ماوس. ثم يظهر نص باللون الأحمر: “مكان للمرح، مكان للأصدقاء، مكان للصيد. الفأر خارج”.

وقال سايمون فيليبس، الذي كتب وأنتج الفيلم ويلعب دور الرجل الذي يقف خلف قناع ميكي: “على الناس ألا يأخذوا الأمر على محمل الجد، لقد صنعنا فيلماً ممتعاً إلى حد يبعث على السخرية”. وأضاف: “إذا وضعنا ميكي في فيلم عائلي، فإن هذا لا يفتح آفاقاً جديدة. كان علينا أن نتوصل إلى شيء هو النقيض تماماً لما هو موجود بالفعل”.

قال المخرج ستيفن لامورت في بيان صحفي: “لقد جلب فيلم الرسوم المتحركة الأول لميكي ماوس Steamboat Willie الفرح للأجيال، ولكن تحت هذا المظهر الخارجي المبهج يكمن احتمال الرعب الخالص والمضطرب. لا أستطيع الانتظار حتى أطلق العنان لرؤيتنا حول هذه الشخصية المحبوبة للعالم”.

وعن تاريخ عرض الفيلم، فهو ليس له تاريخ إصدار مؤكد ولكن من المتوقع أن يصدر في شهر مارس.