"ميكي ماوس" بطلا في فيلمي رعب بعد أن فقدت ديزني حقوق الطبع والنشر

ميرنا وليد - بيروت - جرى الإعلان عن فيلمي رعب مستقلين جديدين يتمحور حول شخصية ميكي ماوس الشهير، ولك بعد 24 ساعة فقط على انتهاء صلاحية حقوق المؤلف للنسخة الأولى للشخصية.

وفي الأول من كانون الثاني/ يناير الحالي، وبموجب القانون الأميركي، تنتهي حقوق النشر للرسوم المتحركة "ستيمبوت ويلي"، الفيلم القصير بالأبيض والأسود، الذي صدر عام 1928 وفتح أبواب الشهرة أمام هذه الشخصية من عالم والت ديزني.

ومع انتهاء هذه المهلة، يمكن لأي صانع أفلام أو معجب بنسخة، مشاركة أو إعادة استخدام أو تعديل صورة الشخصيات التي تظهر في العمل، بما في ذلك ميكي ورفيقته ميني.

واستغل محبي أفلام الرعب الفرصة القانونية التي باتت متاحة أمامهم، وأعلنوا عن استخدام الشخصية الكرتونية الشهيرة في أفلام جيدة، ومنها فيلم

"ميكيز ماوس تراب" ("Mickey's Mouse Trap")، من إخراج ستيفن لامورت، والذي تدور أحداثه حول قاتل مقنّع متنكر في زي ميكي وهو يطارد مجموعة من الأصدقاء الشباب عبر صالة ألعاب. بالإضافة إلى فيلم روائي آخر، يحكي قصة الفأر الذي يهاجم الركاب الأبرياء على متن عبّارة.

ومن المقرر عرض الفيلم الرعب الأول هذا في آذار/مارس.

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