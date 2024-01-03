الموسيقي أحمد إبراهيم يأخذ نصيب الأسد في ألبوم عمرو دياب "مكانك"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدّر الملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم للمرة الأولى الواجهة الموسيقية لألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك”، والذي تم طرحه في الأيام الأخيرة لعام 2023، وعلى الفور تصدّر محركات البحث المختلفة ومنصات الحديث عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد إبراهيم ملحن للمرة الأولى مع عمرو دياب وتوزيعات غربية وشرقية صريحة في “مكانك”

أخذ أحمد إبراهيم مكانه في الحان وموسيقى ألبوم مكانك من خلال 5 أغانٍ “معرفش حد بالاسم ده، مابتغيبش، سلامك وصلي، مكانك، بيوحشنا”.

قدم أحمد إبراهيم ألحانه للمرة الأولى مع عمرو دياب من خلال أغنية “معرفش حد بالاسم ده”، والتي كتبها أيمن بهجت قمر، ووضع توزيعها الموسيقي أيضًا، وتعتبر من ضمن الأغاني الأعلى مشاهدة بين باقي أغنيات الألبوم حيث اقتربت من الـ3 ملايين مشاهدة عبر أنغامي.

وأتى أحمد إبراهيم بموسيقته في “مابتغيبش، سلامك وصلّي، مكانك، بيوحشني”، ليحصل على نصيب الأسد في الألبوم بين باقي فريق عمل الألبوم.

لم يكن “مكانك” هو التعاون الموسيقي الأول لـ أحمد إبراهيم مع عمرو دياب حيث شاركه في “ الدنيا بترقص، اتقل، أحلى ونص” بجانب تراك ياليل الذي شهد مشاركة استثنائية لـ نجل عمرو دياب عبد الله.

أحمد إبراهيم مع عمرو دياب من تحضيرات تراك ياليل

ما يميز موسيقى أحمد إبراهيم

تتميز موسيقى أحمد إبراهيم بالتنوع بين الشرقي والغربي وأعطى جرعة مكثفة من الجيتار في ألبوم مكانك، بجانب استخدامه لموسيقى R&B، واللاتين بوب، وله سجل فني ضخم مع كبار رموز الغناء العربي مع “محمد حماقي، أنغام، أصالة، إليسا، أنغام، شيرين عبد الوهاب، تامر حسني”.