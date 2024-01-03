حسين الجسمي وتامر حسني وبلقيس على مسرح واحد بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة غنائية عربية يجتمع فيها كل من الفنان حسين الجسمي والفنان تامر حسني والفنانة بلقيس في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات مهرجان 321 المقام في دبي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في 13 يناير الجاري على مسرح “سكاي دايف دبي”، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

نبذة عن مهرجان 321 في دبي

كما سيستضيف 321 مهرجان أكبر عرض لطائرات الدرون الضوئية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية مسلية خاصة بالصغار من مختلف الأعمار، بما فيها العروض الترفيهية الجوالة والعروض الموسيقية المميزة لألمع النجوم والفرق الموسيقية، والعروض البهلوانية الرائعة، وعرض فقاعات الماء المبهر.

حفلات تامر حسني

كان قد أحيا تامر حسني حديثًا حفله الغنائي في الإمارات ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات الذي ضم عددا كبيرا من نجوم وفرق غنائية عربية، وشهدت الحفلات بأكملها حضورا كامل العدد.

حفلات بلقيس

كما شاركت بلقيس في احتفالات رأس السنة في القاهرة للمرة الأولى مع الفنانة أصيل هميم والفنان دحوم الطلاسي داخل أحد الفنادق الكبرى في العاصمة.

أحدث أغاني حسين الجسمي

كانت أحدث الاغاني التي طرحها حسين الجسمي من خلال “الله يخليك لأهلك”، والتي سجلت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "

الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك".