ليليان نمري تدعم فادي إبراهيم وهكذا تستطيعون مساعدته

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الممثلة اللبنانية ليليان نمري منشوراً داعماً لزميلها الممثل فادي إبراهيم، الذي يمر بفترة دقيقة وصعبة صحياً، خصوصاً بعد بتر قدمه وإصبعه، وبدئه بغسيل الكلى، وقالت ليليان:

"بطل عالشاشة وبالحياة وبقلوبنا

الله يشفيك وترجع تضَوي شاشتنا

اللي هزَم كل العواصف رح يقدر يهزم كل الصعوبات منحبك ورح نضل نحبك لتخلص الدني ومتل ما قلت قبل ورح ضل قولها نادر قادر وقادر ونص بقوة الله القادر عا كل شي

ان اي سؤال او دعم مادي او معنوي للفنان فادي ابراهيم يتم من خلال نقيب الممثلين الاستاذ نعمة بدوي فقط فقط فقط بطلب من الفنان فادي إبراهيم شخصيا ، ويتم التواصل مع النقيب على رقمه الخاص ( +9613819690 ) أو على رقم النقابة خلال أيام العمل على الرقم ( +9611383407 )

امين سر النقابة

كلوفيس عطاالله".

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