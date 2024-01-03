كاست 90| مصطفى قمر ومراحل غنائية مهمة في التسعينيات

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ موسم الرياض عام 2024 بفعالية غنائية مميزة تحت عنوان “كاست 90”، والتي تضم أبرز نجوم أغاني التسعينيات عى مسرح واحد، في ليلة تحمل ذكريات موسيقية وغنائية ضد الزمن.

يحمل كاست 90 ألوان غنائية متنوعة لـ6 من أبرز أصوات تلك الحقبة، وهم “مدحت صالح، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، مصطفى قمر، هشام عباس، مصطفى كامل”.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 4 يناير على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

سلسلة من أبرز أغاني نجوم حفل “كاست 90”

وبمناسبة تلك التجمع الغنائي المميز، تستطرد بوابة الخليج 365 أبرز المجموعات الغنائية لنجوم التسعينيات في تلك الفترة وفريق عملها وأجواء طرحها ونبدأها بالفنان مصطفى قمر.

نأخذ من رحلة مصطفى قمر الغنائية الطويلة في التسعينيات 6 من ألمع أغانيه في تلك المرحلة وبالطبع تعتبر جزءا صغيرا من نجاحات كبيرة قدمها مصطفى بتميز.

أغنية سكة العاشقين 1994

بدايةً من أغنية سكة العاشقين والتي تم طرحها عام 1994 من كلمات سامح العجمي وألحان مصطفى قمر، توزيع حميد الشاعري.

أغنية السود عيونه 1998

أغنية السود عيونه 1998 التي أثارت الجدل بسبب تكرار كلمة “ياولا”، وكانت لزمة مميزة لها ومن الأسباب الهامة التي ساعدت على انتشارها وشهرتها، من كلمات

جاءت كلمات السود عيونه بقلم الشاعر سامع العجمي، ألحان حمدي صديق، توزيع حميد الشاعري

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أغنية الليلة دوب 1999

أغنية الليلة دوب 1999 التي جاءت ألحانها من الفلكلور ومن كلمات سامح العجمي أيضًا وتوزيع طارق مدكور، وحققت نجاحا جماهيريًا كبيرا

أغنية شفايفه وردي 1999

وفي نفس العام ومن نفس الألبوم “عينيك وحشاني 1999” تم طرح أغنية “شفايفه وردي” والتي كانت واحدة من أجرأ الأغاني في تلك الفترة من كلمات سامح العجمي أيضًا ألحان أشرف سالم، توزيع حميد الشاعري.

أغنية علموك 1997

ومن ناحية الأغاني الدرامية، في عام 1997 من ألبوم “طال الليل” تم طرح أغنية “علموك” من كلمات د. مدحت العدل، ألحان رياض الهمشري توزيع أشرف عبده.

أغنية البحر 1997

وقدم في 1997 أغنيته الشهيرة “البحر” التي كانت مختلفة في قصتها وصورتها من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسن دنيا، توزيع طارق مدكور.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.