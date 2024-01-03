شيرين عبد الوهاب| مناسبة عالمية تجمعها بجمهور لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الفنانة شيرين عبد الوهاب من جديد مع جمهورها في حفلات عيد الحب بـ لبنان، وذلك ضمن سلسلة أنشطتها الغنائية في بداية 2024.

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

ومن المقرر أن يقام الحفل في 17 فبراير المقبل داخل إحدى أماكن السهر الكبرى في العاصمة بيروت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت قد احتفلت شيرين حديثًا مع جمهورها برأس السنة الجديدة في الإمارات، وهو الحفل الاول بعد اعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب.

أطلت شيرين عبد الوهاب بفستان أزرق اللامع والذي أظهرها بوزن أقل، وتغنت بمجموعة من أغانيها المفضلة" الوتر الحساس، الكدابين، كلام عينيه، تاج راسك، على بالي، انكتبلي عمر، وغيرها.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب في ليلة روائع السنباطي:

كانت شاركت شيرين حديثًا في “روائع السنباطي” بجانب عدد كبير من نجوم الغناء "أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، والذي شهد حضورًا كامل العدد، وتغنى نجومه بباقة من أجمل أغاني الزمان الجميل التي لحنت بواسطة السنباطي.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.