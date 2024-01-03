بطلات "فوبيا" لـ رؤوف عبد العزيز.. سرية تامة ومفاجأة للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب المخرج رؤوف عبد العزيز أن ينتهي من تصوير مسلسله الجديد"فوبيا" المكون من ١٥ حلقه ، تأليف كلا من أحمد عزت، وهشام حمزه ومن إنتاج شركه إكسبرت ستوديوز .

سرية تامة

وحرص المخرج رؤوف عبد العزيز علي إبلاغ صناع العمل بعدم إفصاح اي معلومات عنه خاصة أنها تجربة جديدة ويسعي لمفاجأة جموره بها.

ونشر رؤوف عبد العزيز عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها، قائلا :" مسلسل فوبيا، اعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمه الكبيره سوسن بدر، والنجمه رانيا يوسف، والنجمه نرمين الفقي"

يذكر أن المخرج رؤوف عبد العزيز انتهي مؤخرا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.