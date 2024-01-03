اليوم العالمي للغة "برايل" .. ندوة بحثية ومعرض وحفل بقصر الأمير طاز

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، احتفالًا باليوم العالمى للغة برايل، وذلك بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز- خلف قسم الخليفة - فى الخامسة مساء غدا (الخميس 4 يناير).



برايل من العجز إلى الإعجاز

تقام ندوة ذات خمسة محاور وهي: "برايل من العجز إلى الإعجاز.. كيف تتحول المحنة إلى منحة" ‏يقدمها علاء عبد ‏الحليم عبد الله ‏رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة و الأشخاص ذوي الإعاقة, وعضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين ‏و خبير التنمية البشرية ‏مدير عام قطاع الخدمات الاجتماعية بجامعة القاهرة.



"استشراف المستقبل لمتطلبات تأهيل وتعليم ذوي الاعاقة البصرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة" ا.د. محمد صالح الإمام أستاذ التربية الخاصة جامعة عمان العربية ، مستشار وزارة التعليم السابق، مستشار الجامعة الافروآسيوية ، و" دور الوسائل المساعدة في توفير الاتاحة لذوي الإعاقة البصرية "تقدمها الاستاذة هدي علي الانشاصي خبير الاعاقة بوزارة التربية و التعليم ، أمين عام الاتحاد العام لذوي الاعاقة ، مدرب باكاديمية المعلم و مراجع خارجي بالهيئة القومية للجودة،

كما تقدم د. هادية صابر رئيس جمعية (البلد اليوم) للتنمية ورقة عمل بعنوان: نحو محو أمية برايل..

ويقدم المهندس عادل فؤاد جندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار ورقة بحثية بعنوان:"برايل وآليات السياحة الميسرة".

يتضمن برنامج الامسية افتتاح معرض للمطبوعات والمستنسخات المنفذة بطريقة بريل، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومعرض فنى لإنتاج المسنات الكفيفات المقيمات بجمعية المسنات الكفيفات وجمعية النور والامل.

وتختتم الفاعلية بحفل فنى لأوركسترا النور والأمل.

دار الكتب تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لبرايل

من ناحية أخرى، في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لبرايل، تشارك دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في الاحتفال باليوم العالمي لبرايل الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، بمركز إبداع قصر الأمير طاز في الخامسة من مساء غد الخميس ٤ يناير.

تشارك دار الكتب والوثائق في المعرض المصاحب للاحتفالية من خلال قاعة المكفوفين بالدار بمجموعة مما تحتويه من مصاحف وكتب وقصص أطفال مكتوبة بطريقة برايل. تضم المقتنيات التي تعرضها دار الكتب مصحفا من طباعة المملكة العربية السعودية من ٦ أجزاء، ومصحفا طباعة مصرية في ٦ مجلدات، قاموس إلياس العصري إنجليزي- عربي ١٦ مجلد، ٧ أعداد من مجلة الفجر.

كما تضم المجموعة المشاركة في المعرض عددا من الكتب الدينية بالإضافة إلى قصص للأطفال مكتوبة بطريقة برايل من بينها: طريق المعرفة، صياد الغزلان، الوطنية الصادقة، الفيل الأبيض، الأميرة القاسية، والشيخ الهندي.

تم افتتاح قاعة المكفوفين في عام 2018 بالدور الثالث بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، وتحوي عددا من المجلات والكتب المنشورة بطريقة برايل، وبها كثير من وسائل برايل للمكفوفين لتعليمهم والتواصل معهم، كما تضم القاعة عددا من أجهزة الحاسب الآلي المجهزة لتقديم الخدمات المعرفية للمكفوفين.

كما تشارك دار الكتب بخمسين أسطوانة نادرة تشمل قراءة بالصوت لروايات ومسرحيات عالمية لكبار الكتاب من بينهم وليم شكسبير وتشارلز ديكينز.