رمضان 2024.. نسرين طافش تتعاقد على مسلسل "بدون مقابل" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تعاقدت الفنانة نسرين طافش، على المشاركة في مسلسل "بدون مقابل" المقرر عرضه في رمضان المُقبل 2024.

ونشرت نسرين، صورًا لحظة تعاقدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروني في شهر رمضان المبارك في مسلسل بدون مقابل، إنتاج شركة أفلام محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد، تأليف حسام موسى، إشراف عام أحمد جابر".

وأضافت: "مع كوكبة من نجوم مصر.. هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل".

مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

اقرأ أيضا:

في ذكرى ميلادها.. تعرف على حلم نادية لطفي الذي لم يرى النور

أحدث ظهور لـ يوسف الشريف.. والجمهور يعلق (صور)