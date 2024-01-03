فن ومشاهير

سوسن بدر ورانيا يوسف ونرمين الفقي بطلات مسلسل "فوبيا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أوشك المخرج رؤوف عبد العزيز، على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، وهو من تأليف أحمد عزت وهشام حمزة.

ونشر رؤوف، صورة كلاكيت العمل، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلق: "مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمة ، والنجمة نرمين الفقي".

على جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز مؤخرا من التحضيرات النهائية لمسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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