تعليق جديد من العوضي على جدل انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بسبب خبيرة الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان أحمد العوضي، على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا بشأن تنبؤ خبرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بانفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال العوضي، خلال لقائه في "سينماتك": "لا لا لا أنا رديت عليها بـ 3 كلمات (كذب المنجمون ولو صدقوا) ومش بشغل بالي بالحاجات دي".

وأضاف: "أنا مؤمن بربنا .. لو علمتم الغيب لرضيتم بالواقع".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ردت على توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف في حلقتها مع الإعلامي اللبناني نيشان، إذ أشارت إلى أن العام الجديد 2024 سيشهد انفصال الأولى عن زوجها الفنان أحمد العوضي..

وأعادت "ياسمين" نشر مقطع فيديو من الحلقة والتي تحدثت خلاله ليلى عن توقعها انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي خلال هذا العام. لترد عليها "ياسمين" قائلة: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى".

وكشفت ياسمين عبدالعزيز مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التلبفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع زوجها الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.