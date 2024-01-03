ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان الشعبي المصري عمر كمال عن سعادته بعد حصوله على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 10 سنوات عن فئة المبدعين.

وكتب عمر كمال عبر منشور له في حسابه، صورة يعلن فيها حصوله على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات لمدة 5 سنوات، وعلق كاتباً : “شكراً لبلدي الثاني دولة الإمارات الحبيبة على منحي الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات عن فئة المبدعين”.

ومع بداية أحداث غـ زة وتوقف معظم الأنشطة الترفيهية والفنية، تضامناً مع أهالي غـ زة، كتب عمر كمال في منشور له عبر صفحته،يأكد فيه أنه مستمر في إحياء الأفراح لكونه ملتزماً بعقود كثيرة ولديه عمالة توفر دخلاً لـ40 أسرة.

كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال يحصل على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.