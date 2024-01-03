شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تلتزم الصمت بعد خسارتها نجم Walking Dead ستيفن يون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التزمت شركة مارفل الصمت وذلك بعد انسحاب نجم Walking Dead ستيفن يون وانسحابه من فيلم Thunderbolts، حيث كان من المقرر أن يلعب دور Sentry، ولم تصدر الشركة أي بيانات حول انسحاب يون أو أسباب رحيله، فيما التزم هو أيضا الصمت، وذلك حسبما كشف موقع screenrant.

ستيفن يون عرف بدوره في مسلسل The Walking Dead حيث لعب دور جلين ري ويدور العمل حول الناجين من كارثة الزومبي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة تحت تهديد شبه دائم لهجمات من "المشاة"، وذلك مع انهيار حضارتهم، وبالتالي يجب على الناجين مواجهة الناجين الآخرين الذين شكلوا مجموعات ومجتمعات بمجموعاتهم الخاصة من القوانين والأخلاق، ومع الموسم الحادي عشر، تعود المجموعة من مهمة غذائية حرجة لكنها تدرك أنها ليست كافية، لذا تقترح ماجي خطة جديدة، وفي غضون ذلك، يتم نقل أولئك الذين تم أسرهم من قبل الجنود الغرباء إلى مكان آخر لم يكشف عنه.

سلسلة The Walking Dead يقوم ببطولتها كل من نورمان ريدوس، ميليسا ماكبرايد، لورين كوهان، كريستيان سيراتوس، جوش ماكديرميت، سيث جيليام، روس ماركاند، جاري بايتون، كوبر أندروز، كالان ماكوليف، جيفري دين مورجان، إليانور ماتسورا، ناديا هيلكر وكايلي فليمينج وكاسادي ماكلينسي ولورين ريدلوف وباولا لازارو ومايكل جيمس شو.