شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "الحريفة" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم بحضور خالد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات أكتوبر، وحضر من أبطاله كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد، كما حرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

فيلم "الحريفة" ينطلق بشكل رسمى فى دور العرض غداً الخميس 4 يناير، للمنافسة فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى، والعمل بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد .

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ويشهد موسم أجازة منتصف العام الدراسى 2024 عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم وهى "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبرى وماجد الكدوانى، والمستمر عرضه بعدما انطلق في السينمات يوم 21 ديسمبر الماضى، و"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوى والذى انطلق عرضه اليوم الأربعاء.