شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الإسكندراني .. 18 صورة من العرض الخاص للفيلم بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم "الإسكندارنى" للمخرج خالد يوسف في دور العرض السينمائى غداً الخميس الموافق 4 يناير، للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، الذى يشهد طرح العديد من الأفلام، واحتفل أبطال الفيلم بالعرض الخاص أمس الثلاثاء بإحدى سينمات أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

وحضر العرض الخاص أمس صناع الفيلم المخرج خالد يوسف، نسرين عكاشة ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، أحمد العوضى، زينة، عصام السقا، محمود حافظ، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس إضافة إلى الكاتبة والناقدة علا الشافعى رئيس تحرير جريدة وموقع الخليج 365، نبيلة عبيد، محمود قابيل، المنتج محمد العدل، مجدى فكرى، المخرج مجدى أحمد على.

وتواجد في العرض الخاص لمشاهدة الفيلم أيضاً المخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، دكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عصام كاريكا، سناء يوسف، عمر زهران، الفنانة انجى أباظة، الفنانة ياسمين كساب، حنان مفيد فوزى، وعدد آخر من الفنانين الذين حضروا لتهنئة صناع الفيلم بطرحه في السينمات.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران ومن تأليف خالد يوسف.



علا الشافعى ونبيلة عبيد



أحمد العوضى وعصام السقا



أحمد العوضى ومحمود حافظ



أحمد العوضى



الفنان مجدى فكرى



الفنانة تسنيم مطر



المنتج محمد العدل وخالد عبد الجليل والمخرج خالد يوسف



جانب من العرض الخاص لفيلم الاسكندرانى



جانب من العرض الخاص لفيلم الاسكندراني



خالد يوسف مع الفنانة مايا فارس والفنانة روان فؤاد



خالد يوسف مع الفنانة ياسمين كساب وحنان مفيد فوزى



خالد يوسف والمخرج محمد فضل وفردوس عبد الحميد



خالد يوسف ومحمود قابيل



خالد يوسف ومحمود قابيل



زينة مع خالد يوسف ومحمود حافظ



زينة مع خالد يوسف



عصام السقا والمخرج خالد يوسف