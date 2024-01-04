نقل والد مصطفى شعبان إلى العناية المركزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش الفنان مصطفى شعبان حالة من القلق هذه الأيام، حيث تعرّض والده لأزمة صحية كبيرة استلزمت نقله إلى غرفة الرعاية المركزة، إذ تبينت إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وجاء ذلك بعدما تصدّر اسم الممثل المصري “الترند” ليلة رأس السنة، بعدما ضجت مواقع التواصل، بنبأ ارتباطه عاطفياً بهدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، وتردّد أيضاً أنه يستعد للاحتفال بالزواج منها عقب انتهاء الموسم الرمضاني المقبل، والذي ينافس فيه بمسلسل “المعلم” الذي بدأ تصويره في الأيام الماضية.

ولم يرد مصطفى شعبان على هذا النبأ السّار سواء بتأكيد صحته أو نفيه، ومن المعروف أنه على الرغم من تقدم العمر به، حيث يبلغ 53 عاماً، إلا أنه لم يسبق له الزواج، لكنه كشف عن أنه مر بتجربة الخطوبة مرة واحدة في العام 2006، لكنها لم تكلل بالنجاح.

ويشار إلى أنه اتجه في السنوات الأخيرة إلى نوعية الأعمال الشعبية، حيث شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بابا المجال”، وينشغل حالياً في تصوير مسلسل “المعلم” الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، داخل سوق لبيع الأسماك ينشب به العديد من الصراعات.

مسلسل “المعلّم” من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم أحمدعبد الله محمود، طارق النهري، ومنذر رياحنة.